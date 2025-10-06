Casting per laboratorio gratuito al teatro Vittorio Emanuele | come candidarsi
Al via i provini per il laboratorio gratuito finalizzato alla messa in scena dello spettacolo: “Storia di una capinera” di Giovanni Verga diretto da Vincenzo Tripodo. I casting si terranno l'11 e il 12 ottobre ore 9-13 al teatro Vittorio Emanuele. Partecipanti 15 persone (uomini e donne di età. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
