Casting per laboratorio gratuito al teatro Vittorio Emanuele | come candidarsi

Messinatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via i provini per il laboratorio gratuito  finalizzato alla messa in scena dello spettacolo: “Storia di una capinera” di Giovanni Verga diretto da Vincenzo Tripodo. I casting si terranno l'11 e il 12 ottobre ore 9-13 al teatro Vittorio Emanuele. Partecipanti 15 persone (uomini e donne di età. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: casting - laboratorio

Teatro Due Mondi, laboratorio gratuito per tutti e tutte - Inizia giovedì alla Casa del Teatro di Faenza e andrà avanti tutti i giovedì fino al 29 dicembre (ma con la possibilità di inserirsi liberamente in qualsiasi fase del ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Laboratorio con Sara Baranzoni - Domani, laboratorio gratuito per under 35 alla Fabbrica delle Candele con Masque teatro. Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Casting Laboratorio Gratuito Teatro