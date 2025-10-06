Castiglion Fiorentino | cavallo cade in un fossato salvato dai vigili del fuoco
I vigili del Fuoco sono intervenuti nella serata di ieri, 5 ottobre 2025, a Castiglion Fiorentino in località Montecchio, per soccorrere un animale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: castiglion - fiorentino
Castiglion Fiorentino, Stefania Franceschini entra in Fratelli d’Italia
Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino: al via la stagione 2025/26
Con una tesi sul “Palio dei Rioni” di Castiglion Fiorentino si laurea il castiglionese Matteo Luconi
Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino: stagione 2025/26 Vai su Facebook
Cavallo cade in un fossato: recuperato dai vigili del fuoco - Incidente fortunatamente risolto in maniera positiva nella serata di ieri (5 ottobre) nell'Aretino. Riporta msn.com
Cavallo cade nel fosso di due metri, imbracato e recuperato dai vigili del fuoco - Cavallo finisce in un fosso profondo un paio di metri e non riesce a uscirne; i proprietari chiedono aiuto ai Vigili del Fuoco, che risolvono la situazione. Segnala corrierediarezzo.it