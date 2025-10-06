Castelnuovo fa soffrire la Sanmichelese Ma i ragazzi di Azzurro fanno 5 vittorie su 5
CASTELNUOVO 1 SANMICHELESE 3 CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli (86’ Cantaroni), Fontanesi, Reggiani, Baroni, Manini (74’ Copertino), Bellei Ponzi, Le Guern, Carbone, Bellentani, Ienna (70’ Fugallo). A disp: Ripesi, Coviello, Cavani, Veneri, Mazzoli, Paltrinieri. All: Casagrandi. SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Ashong, Farina, Vernia, Spezzani (40’ Tardini), Notari, Manzini (85’ Fontanini), Pedi (60’ Casta). A risp: Paganelli, Doku, Geti, Rafrafi, Gorzanelli, Teneggi. All: Azzurro. Arbitro: Bidzogo di Parma Reti: 33’ Peddis, 43’ Carbone, 51’ Manzini, 88’ Casta Note: ammoniti Carbone, Manini, Casagrandi, Bellei Ponzi, Fugallo, Spezzani, Schiuma La Sanmichelese fa 5 vittorie su 5 sbancando anche Castelnuovo e con una gara in meno resta a -1 dal Medolla San Felice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
