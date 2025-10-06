Castelli di Cioccolato a Marino
Dal 10 al 12 Ottobre torna a Marino "Castelli di Cioccolato", la festa del cioccolato artigianale.Marino si trasforma, per un weekend, nella capitale del cioccolato artigianale. La manifestazione Castelli di Cioccolato è organizzata da Roma Chocolate.Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre, Corso. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: castelli - cioccolato
Castelli Romani in musica Tanti gli eventi in programma per godere di ottima musica dal vivo! Per scoprirli tutti potete cliccare sul seguente link: http://bit.ly/Castell_in_musica Qui solo alcune delle numerose proposte che potete trovare su Castellinforma: Vai su Facebook
Un fiume di cioccolato nei Castelli Romani: a Marino torna Castelli di Cioccolato, tre giorni di tentazioni - Per tre giornate, quindi, il centro storico di Marino accoglierà maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia, pronti a presentare al pubblico le loro creazioni: praline, tavolette, creme ... Si legge su ilcaffe.tv
Dal 10 al 12 Ottobre torna a Marino “Castelli di Cioccolato”, la festa del cioccolato artigianale - Marino, nel cuore dei Castelli Romani, è pronta a trasformarsi nella capitale del cioccolato artigianale con il ritorno di "Castelli di Cioccolato" ... Scrive meridiananotizie.it