castelli calepio piange alessandro e luciana morti nello schianto in val seriana

La sveglia suonava spesso all’alba. Con estrema cura, sulla loro Dacia Logan caricavano le statuine, i soprammobili d’antiquariato, i piccoli tesori raccolti negli anni, pronti a ridare loro nuova vita nei mercatini che animano i borghi delle valli Bergamasche e del lago d’Iseo. Così anche domenica mattina, per Alessandro Zucchetti, 77 anni, e la compagna Luciana Sangalli, 69, la giornata era iniziata come tante altre: un viaggio verso la Valle Seriana, guidati dalla loro passione. Un viaggio che si è trasformato in tragedia pochi minuti dopo le 7, lungo la Statale 671, all’altezza di Casnigo. La loro Dacia si è scontrata frontalmente con l’Alfa Romeo Mito guidata da un 19enne di Ponte Nossa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
