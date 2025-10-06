Castellanos sul capitano nerazzurro | Mi piace tanto Lautaro Martínez che è un mio grande amico ma…

Internews24.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Castellanos rivela i suoi idoli: «Suarez e Lautaro mi ispirano, sogno la maglia di Messi, su Lautaro Martinez dell’Inter.». Valentin Castellanos, attaccante della Lazio, ha parlato a tutto tondo durante un’intervista nel podcast di Julian Polo, De Visitante, dove ha rivelato i suoi riferimenti calcistici. Il giovane argentino ha dichiarato di ammirare profondamente Luis Suarez, definendolo uno dei suoi idoli calcistici: «Mi piaceva tanto Luis Suarez, è uno dei miei riferimenti. Adoro la sua cattiveria in campo, la sua ‘garra’. È un giocatore fortissimo», ha affermato Castellanos, elogiando le caratteristiche che rendono l’attaccante uruguaiano unico. 🔗 Leggi su Internews24.com

castellanos sul capitano nerazzurro mi piace tanto lautaro mart237nez che 232 un mio grande amico ma8230

© Internews24.com - Castellanos sul capitano nerazzurro: «Mi piace tanto Lautaro Martínez, che è un mio grande amico, ma…»

In questa notizia si parla di: castellanos - capitano

Mille giorni da capitano non riconosciuto dal popolo nerazzurro - La lite dopo il ko col Sassuolo, l'autobiografia e gli screzi con i croati: storia di odio e amore Era cominciata con il mito dell'uomo forte. ilgiornale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Castellanos Capitano Nerazzurro Piace