Castellammare di Stabia Amedeo Colella inaugura la rassegna Platealmente dal libro alla scena
Al Teatro Karol di Castellammare di Stabia, martedì 7 ottobre, Amedeo Colella inaugura la rassegna Platealmente dal libro alla scena. Al Teatro Karol di Castellammare di Stabia, tornano gli incontri con gli autori (ore 18:30, ingresso gratuito) della rassegna PLATEALMENTE dal libro alla scena a cura del giornalista Pierluigi Fiorenza e la professoressa Eliana Bianco. . 🔗 Leggi su 2anews.it
