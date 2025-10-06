Cassette audio il grande ritorno | ecco il super nastro capace di memorizzare un gran numero di dati

Interessante notizia per gli amanti del vintage; pare che presto le cassette audio, da tempo superate da altri dispositivi più pratici e capienti, faranno ritorno sul mercato. A rendere questo possibile è stato l'ingegno di un gruppo di ricercatori cinesi, che ha ridato vita a uno strumento ormai considerato obsoleto. La novità arriva della Southern University, in Cina. I ricercatori hanno realizzato un nuovo dispositivo, del tutto biologico, che usa del DNA sintetico per memorizzare ogni genere di informazioni. Il tutto racchiuso in uno strumento che ha la forma di una vecchia cassetta audio. Ciò che gli scienziati promettono è qualcosa di incredibile, e accattivante: in teoria, il dispositivo dovrebbe essere in grado di immagazzinare circa 375 petabyte di dati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cassette audio, il grande ritorno: ecco il super nastro capace di memorizzare un gran numero di dati

