Cassani | Pogacar il dominatore E perché può battere Coppi

Gazzetta.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessuno tiene il ritmo dello sloveno. Evenepoel ci prova ma Tadej è troppo superiore. E il prossimo sabato potrebbe tagliare un traguardo storico . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

cassani pogacar il dominatore e perch233 pu242 battere coppi

© Gazzetta.it - Cassani: "Pogacar il dominatore. E perché può battere Coppi"

In questa notizia si parla di: cassani - pogacar

Cassani elogia Lorenzo Finn: “Valori fuori dal comune, ma la sua dote migliore…2 anni da U23? Anche Pogacar”

Il Mondiale secondo Davide Cassani: “Pogacar difficile da battere, Pellizzari mancherà, spero in un podio di Ciccone”

Cassani: 'Tiberi da podio, lo scorso anno è stato l'unico a scattare in faccia a Pogacar' - Il Giro d'Italia è iniziato con qualche buon piazzamento, ma senza nè vittorie nè podi per il ciclismo azzurro. Scrive it.blastingnews.com

Cassani sul Giro d'Italia: «Senza Pogacar tutto più emozionante, in tre si giocano la vittoria» - L’uomo dei due mondi, Davide Cassani, ex commissario tecnico, oggi il talent più affilato della Rai sul ciclismo, prevede un favorito al trono, ... corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cassani Pogacar Dominatore Perch233