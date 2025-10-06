Caso Sgarbi la figlia Evelina contro la Rai | Racconto distorto dei fatti il legale diffida Venier Matano e Balivo
Secondo quanto riportato dal suo legale, l’avvocato Lorenzo Iacobbi, i talk show Rai avrebbero trattato la vicenda della sua richiesta di un amministratore di sostegno per suo padre “senza mai garantire un contraddittorio”, né la presenza in studio della stessa Evelina o del suo difensore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il caso Vittorio Sgarbi e l’amministratore di sostegno, cosa dice la legge? Quando un figlio può chiedere che i genitori siano affiancati da qualcuno? E se ci si oppone chi decide?
"Evelina è esosa. Le chiederò se vuole per caso un'altra borsa di Dior oppure qualche altra suppellettile in regalo" La famiglia Sgarbi torna al centro dell'attenzione, tra accuse, tribunali e dichiarazioni sorprendenti. È scontro a distanza tra Vittorio Sgarbi e la fi
Caso #Sgarbi: si può nominare un tutore contro la sua volontà? Ecco cosa dice la legge - #AmministratoreDiSostegno
Vittorio Sgarbi, guerra aperta tra la figlia Evelina e la Rai: ecco la lettera-bomba - L'avvocato di Evelina Sgarbi accusa la Rai di non garantire il principio del contraddittorio e scrive una lettera ai vertici di Viale Mazzini.
Sgarbi, l'avvocato della figlia accusa la Rai: "Nessun contraddittorio nei talk di Matano, Venier e Balivo. A rischio l'incolumità di Evelina" - Si alza il livello dello scontro tra la famiglia Sgarbi e il servizio pubblico televisivo.