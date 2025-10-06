Caso Mario Biondo la svolta da Madrid | ‘Non fu suicidio’ dopo 12 anni si riapre il caso

La decisione del tribunale di Madrid. A dodici anni dalla morte di Mario Biondo, cameraman palermitano e marito della conduttrice spagnola Raquel Sánchez Silva, la giustizia spagnola apre uno spiraglio verso una nuova verità. L’ Audiencia Provincial de Madrid ha riconosciuto che il decesso “potrebbe non essere stato un suicidio”, come invece sostenuto finora dalle autorità spagnole. Il caso, archiviato nel 2013, torna dunque al centro del dibattito grazie all’azione legale promossa dai genitori, Pippo e Santina Biondo, assistiti dallo studio Vosseler Abogados. Un provvedimento che ribalta la tesi iniziale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Caso Mario Biondo, la svolta da Madrid: ‘Non fu suicidio’, dopo 12 anni si riapre il caso

«Mario Biondo non si è ucciso», il Tribunale di Madrid riapre il caso dopo 12 anni e non esclude l'omicidio: la svolta dopo la serie Netflix - Dodici anni dopo la controversa morte di Mario Biondo, avvenuta il 30 maggio 2013, un Tribunale di Madrid ha riconosciuto per la prima volta che il decesso del cameraman, marito ... Si legge su msn.com

