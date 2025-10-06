Caso Giulia Schiff nonnismo al battesimo del volo | ‘Tutti assolti’ le reazioni

“Tutti assolti perché il fatto non sussiste ”. Con queste parole il giudice monocratico Mario La Rosa del Tribunale di Latina ha messo fine al processo che vedeva imputati otto ex allievi piloti dell’Aeronautica militare, accusati di violenza privata e lesioni ai danni della loro collega Giulia Schiff, oggi 26enne. Il pubblico ministero Antonio Sgarrella aveva chiesto per ciascuno di loro un anno di reclusione, ma la sentenza ha ribaltato completamente l’impianto accusatorio. I fatti risalgono al 2018, durante il cosiddetto “battesimo del volo” all’aeroporto militare “Enrico Comani”, sede del 70° Stormo di Latina, quando — secondo l’accusa — la giovane sarebbe stata colpita con dei fuscelli, spinta contro l’ala di un aereo e poi gettata in piscina. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Caso Giulia Schiff, nonnismo al battesimo del volo: ‘Tutti assolti’, le reazioni

