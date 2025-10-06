Caso Epstein Corte Suprema respinge ricorso di Ghislaine Maxwell di annullamento condanna | confermati 20 anni di carcere legale Markus | Non è finita

Ghislaine Maxwell, condannata a 20 anni di carcere federale per complicità negli abusi sessuali compiuti dall'ex compagno, aveva fatto ricorso sostenendo che un precedente accordo di patteggiamento di Epstein "proteggeva" i collaboratori da procedimenti penali La Corte Suprema americana ha bo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Caso Epstein, Corte Suprema respinge ricorso di Ghislaine Maxwell di annullamento condanna: confermati 20 anni di carcere, legale Markus: "Non è finita"

