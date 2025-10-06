Casnigo coppia muore tra le fiamme dopo lo schianto | gravissimo un 19enne

Alessandro Zucchetti e Luciana Sangalli hanno perso la vita sulla statale 671. Doveva essere una domenica come tante per Alessandro Zucchetti, 77 anni, e Luciana Sangalli, 69, coppia di Castelli Calepio. All’alba avevano caricato sulla loro Dacia Logan le casse con i soprammobili e gli oggetti d’antiquariato destinati a un mercatino nella Valle Seriana. Pochi chilometri dopo, però, quel viaggio si è trasformato in una tragedia senza ritorno. Erano da poco passate le 7 del mattino quando, lungo la Statale 671 all’altezza di Casnigo (Bergamo), la loro vettura si è scontrata frontalmente con una Alfa Romeo Mito guidata da un 19enne di Ponte Nossa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

