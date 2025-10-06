Casnigo coppia muore tra le fiamme dopo lo schianto | gravissimo un 19enne
Alessandro Zucchetti e Luciana Sangalli hanno perso la vita sulla statale 671. Doveva essere una domenica come tante per Alessandro Zucchetti, 77 anni, e Luciana Sangalli, 69, coppia di Castelli Calepio. All’alba avevano caricato sulla loro Dacia Logan le casse con i soprammobili e gli oggetti d’antiquariato destinati a un mercatino nella Valle Seriana. Pochi chilometri dopo, però, quel viaggio si è trasformato in una tragedia senza ritorno. Erano da poco passate le 7 del mattino quando, lungo la Statale 671 all’altezza di Casnigo (Bergamo), la loro vettura si è scontrata frontalmente con una Alfa Romeo Mito guidata da un 19enne di Ponte Nossa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: casnigo - coppia
Coppia di Castelli Calepio muore carbonizzata nell’incidente a Casnigo. Grave il 19enne sull’altra auto
Due morti dopo un incidente frontale, un terzo ferito grave, salvato dall'incendio. È il bilancio dello scontro tra due auto poco dopo le 7 a Casnigo. Le vittime sono Alessandro Zucchetti, 77 anni, e Luciana Sangalli, 69 anni, una coppia di Castelli Calepio che er Vai su Facebook
Tragico schianto a Casnigo: resta grave il 19enne. Attese a Palazzolo le salme della coppia - Il giovane di Ponte Nossa alla guida della Alfa Romeo Mito coinvolta nell'incidente di Casnigo, è ancora in Rianimazione ... ecodibergamo.it scrive
Incidente a Casnigo, auto prende fuoco: morti due pensionati, ferito grave uno studente. Dramma sulla statale della Valle Seriana - Le vittime sono il 77enne Alessandro Zucchetti e la convivente Luciana Sangalli, di 69 anni. msn.com scrive