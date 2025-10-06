Case società auto di lusso | ecco i beni sequestrati con l' operazione Game Over VIDEO

Ilpescara.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro appartamenti a Pescara, un frutteto in provincia di Chieti, quote societarie e interi patrimoni aziendali relativi a tre attività commerciali (due nel settore della ristorazione e una per la vendita online di abbigliamento e profumeria), oltre a otto autovetture, tra cui un suv Porsche e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: case - societ

case societ224 auto lussoVendita di auto di lusso, erano immatricolate senza pagare l’Iva: evasi 43 milioni di euro - L’operazione della Finanza di Prato ha portato alla disposizione di misure cautelari cautelari sui capitali sociali di 8 società, 7 terreni, 3 immobili residenziali, un concessionario di auto, 41 vett ... Riporta msn.com

Case e auto di lusso sequestrate a imprenditore del Ravennate: la truffa da 2,5 milioni con il metodo ‘apri e chiudi’ - Faenza (Ravenna), 27 agosto 2025 – I finanzieri della compagnia di Faenza hanno smantellato un ingegnoso sistema di frode fiscale gestito da un imprenditore (video) di origine cinese, che per oltre 10 ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Case Societ224 Auto Lusso