Cascina 6 ottobre 2025- Anche quest’anno il Comune di Cascina ha pubblicato un avviso per la concessione di contributi economici per utenze idriche non domestiche, in linea di continuità con quanto fatto dal 2020. “Grazie alla concertazione portata avanti con le associazioni di categoria – ha detto l’assessora al commercio Bice Del Giudice – e ai contributi che hanno portato in maniera proficua al nostro tavolo, abbiamo apportato dei correttivi per ampliare la platea dei soggetti che possono accedere al bando. Il fondo a disposizione è di 17.000 euro per l’annualità 2024, per un importo massimo del contributo di 200 euro: qualora dovessero esserci degli avanzi, abbiamo la possibilità di rimodulare in aumento il contributo fino ad un massimo di 400 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cascina, pubblicato il bando idrico per utenze non domestiche