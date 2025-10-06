Cascina in forma run for Health la corsa in città
Pisa 6 ottobre 2025- Continua la diffusione del progetto Costruiamo Gentilezza nel comune di Cascina, primo comune gentile della provincia di Pisa. Tantissimi i commercianti che hanno già buone pratiche gentili in atto, si sono registrati 500 partecipanti in occasione della quarta edizione di "Cascina in forma run for Health",una corsa cittadina, non competitiva aperta a tutti, per trascorrere una giornata all’aria aperta all’insegna del movimento, dello sport, della salute e della condivisione. Nella giornata si è svolta la sottoscrizione del patto di partecipazione al progetto Costruiamo gentilezza da parte del dottor Marco Ruozzo per Sogefarm Cascina, con la partecipazione a Costruiamo Gentilezza dalla Sogefarm, presenti le ambasciatrici Monica Rindi e Germana delle Canne nei panni dal Grinch Gentile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
