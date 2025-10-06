Cascina grande successo per il ritorno del pranzo sociale
Cascina, lunedì 6 ottobre 2025 - Grande successo per il ritorno del pranzo sociale per gli anziani del Comune di Cascina, tenutosi questo sabato allo Spazio Feste Latignano in Via Ciro Menotti. A rappresentare l’amministrazione comunale erano presenti il sindaco Michelangelo Betti e l’assessora al sociale Giulia Guainai. La festa è stata il frutto di una volontà partita dal basso e subito accolta con favore dal Comune avviando una collaborazione con l’associazione ASD Latignano Sport. I partecipanti al pranzo sono stati circa 200 i partecipanti. Dopo un ricco menù e un piccolo gadget in ricordo della giornata, è seguito poi un momento di intrattenimento per trascorrere qualche ora in compagnia e in allegria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: cascina - grande
Cascina, grande successo per il 'Pranzo sociale': oltre 200 anziani presenti
Cascina, grande successo per il 'Pranzo sociale': oltre 200 anziani presenti https://ift.tt/mSB5Xon https://ift.tt/dfUrPcp - X Vai su X
10° edizione di "Diversamente comico", risate e allegria all'insegna della solidarietà La Nazionale Italiana Comici va in scena con un esilarante spettacolo di cabaret martedì 30 settembre alle ore 21 presso il Centro Culturale Cascina Grande in via Toglia Vai su Facebook
GTWC, grande successo in Italia: per Maserati possibile ritorno in GT4? - L'Italia si sta sempre più innamorando del GTWC, come dimostrano i numeri di Monza e Misano Adriatico. Si legge su sport.sky.it