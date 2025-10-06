cascina grande successo per il ritorno del pranzo sociale

Cascina, lunedì 6 ottobre 2025 - Grande successo per il ritorno del pranzo sociale per gli anziani del Comune di Cascina, tenutosi questo sabato allo Spazio Feste Latignano in Via Ciro Menotti. A rappresentare l’amministrazione comunale erano presenti il sindaco Michelangelo Betti e l’assessora al sociale Giulia Guainai. La festa è stata il frutto di una volontà partita dal basso e subito accolta con favore dal Comune avviando una collaborazione con l’associazione ASD Latignano Sport. I partecipanti al pranzo sono stati circa 200 i partecipanti. Dopo un ricco menù e un piccolo gadget in ricordo della giornata, è seguito poi un momento di intrattenimento per trascorrere qualche ora in compagnia e in allegria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

