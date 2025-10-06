casartigiani problemi per la differenziata alle aziende artigiane

Tarantini Time Quotidiano A cento giorni dal mandato della nuova amministrazione, Casartigiani Taranto ribadisce che non sono stati raggiunti risultati concreti. Di fatto, la raccolta differenziata per le attività produttive procede a stenti. Il servizio, infatti, è partito solo in alcuni quartieri della città (come Lama e Talsano), mentre in molti altri si continuano a fotografare cassonetti stracolmi, con rifiuti accumulati di ogni tipo. E come non dar torto agli imprenditori, che lamentano difficoltà oggettive: in primis non hanno indicazioni chiare su come conferire alcune tipologie di rifiuti e, in secondo luogo, subiscono il fenomeno increscioso dei cittadini che utilizzano impropriamente i cassonetti destinati alle attività, riempiendoli con i propri scarti domestici. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

