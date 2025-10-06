Casapulla investe nel benessere psicologico | nasce il Progetto Oltre

Anteprima24.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Casapulla compie un passo importante nel campo delle politiche sociali e del benessere psicologico con l’attivazione del ProgettoOltre”, un’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale e dedicata al supporto emotivo e psicologico di adulti e bambini del territorio. Il progetto, realizzato grazie a una convenzione con l’Associazione “Oltre il Limite” di Elpidio Cecere, da anni impegnata nel settore del sostegno psicologico e sociale, testimonia la volontà dell’Ente di offrire risposte concrete ai bisogni della cittadinanza, con un’attenzione particolare alle situazioni di fragilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

casapulla investe nel benessere psicologico nasce il progetto oltre

© Anteprima24.it - Casapulla investe nel benessere psicologico: nasce il Progetto “Oltre”

In questa notizia si parla di: casapulla - investe

casapulla investe benessere psicologicoCasapulla investe nel benessere psicologico: nasce il Progetto “Oltre” - Il Comune di Casapulla compie un passo importante nel campo delle politiche sociali e del benessere psicologico con l’attivazione del ... Segnala sciscianonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Casapulla Investe Benessere Psicologico