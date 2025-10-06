Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Casapulla compie un passo importante nel campo delle politiche sociali e del benessere psicologico con l’attivazione del Progetto “Oltre”, un’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale e dedicata al supporto emotivo e psicologico di adulti e bambini del territorio. Il progetto, realizzato grazie a una convenzione con l’Associazione “Oltre il Limite” di Elpidio Cecere, da anni impegnata nel settore del sostegno psicologico e sociale, testimonia la volontà dell’Ente di offrire risposte concrete ai bisogni della cittadinanza, con un’attenzione particolare alle situazioni di fragilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Casapulla investe nel benessere psicologico: nasce il Progetto “Oltre”