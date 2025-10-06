casa svaligiata e messa a soqquadro

Una casa messa completamente a soqquadro. Un caos tale che serviranno giorni per comprendere anche il reale bottino trafugato dai ladri. E’ successo sabato sera tra le 19 e le 23, periodo in cui i proprietari dell’abitazione si sono assentati. E’ successo a San Concordio di Moriano, a Lucca. I soliti ignoti hanno compiuto l’effrazione ad una finestra del piano terra per poter entrare. Una volta all’interno hanno rovesciato cassetti e suppellettili, spostato mobili, provocando anche danni ulteriori. I malviventi hanno usato quasi ferocia nel creare disordine per trovare probabilmente l’oro. Al rientro dei titolari l’amara sorpresa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

