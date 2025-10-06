Casa svaligiata e messa a soqquadro

Lanazione.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una casa messa completamente a soqquadro. Un caos tale che serviranno giorni per comprendere anche il reale bottino trafugato dai ladri. E’ successo sabato sera tra le 19 e le 23, periodo in cui i proprietari dell’abitazione si sono assentati. E’ successo a San Concordio di Moriano, a Lucca. I soliti ignoti hanno compiuto l’effrazione ad una finestra del piano terra per poter entrare. Una volta all’interno hanno rovesciato cassetti e suppellettili, spostato mobili, provocando anche danni ulteriori. I malviventi hanno usato quasi ferocia nel creare disordine per trovare probabilmente l’oro. Al rientro dei titolari l’amara sorpresa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

casa svaligiata e messa a soqquadro

© Lanazione.it - Casa svaligiata e messa a soqquadro

In questa notizia si parla di: casa - svaligiata

Casa svaligiata, la testimonianza della vittima. “È stato uno choc fortissimo”

Casa svaligiata, il proprietario muore. La figlia: “Hanno rubato la vita di mio padre”

Svaligiata la villa di Michel Platini, l’ex Juventus era in casa al momento del furto: rubati trofei e medaglie

casa svaligiata messa soqquadroCasa svaligiata e messa a soqquadro - Un caos tale che serviranno giorni per comprendere anche il reale bottino ... Da msn.com

Di ritorno a casa trovano la villa a soqquadro e la cassaforte svaligiata - Un tempo più che sufficiente per una banda di ladri per svaligiare la casa di una coppia di romani. Segnala romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Casa Svaligiata Messa Soqquadro