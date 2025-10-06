Casa Bianca | Su Gaza vogliamo procedere velocemente | Flotilla Tajani | 15 italiani in partenza da Atene per rientrare

In Egitto si lavora ai negoziati sul piano Trump. L'Idf continua a bombardare in diverse zone della Striscia, non solo a Gaza City, nonostante la richiesta del presidente americano di fermare i raid. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Casa Bianca: "Su Gaza vogliamo procedere velocemente" | Flotilla, Tajani: 15 italiani in partenza da Atene per rientrare

Portavoce Casa Bianca: Trump è in ottima salute. Ha insufficienza venosa cronica alle gambe

Dazi e migranti, i primi sei mesi di Trump alla Casa Bianca

Trump incontra il Presidente delle Filippine Ferdinand Marcos Jr. alla Casa Bianca – Il video

I licenziamenti, e non solo i congedi forzati, "sono in corso in questo momento", ha detto il presidente Usa ai giornalisti alla Casa Bianca Vai su Facebook

La Casa Bianca scrive che a breve Trump risponderà "all'accettazione del suo piano di pace da parte di Hamas" @ultimoranet - X Vai su X

Casa Bianca, Trump riceve Erdogan: "Vogliamo risolvere la situazione Gaza" - Vertice alla Casa Bianca: Stati Uniti e Turchia puntano a mediare sulla guerra a Gaza. Riporta notizie.it

Piano per Gaza, Trump e Netanyahu alla Casa Bianca. Il presidente Usa: ce la farò - Il premier israeliano: serve liberare gli ostaggi e smilitarizzare la Striscia” ... Scrive italiaoggi.it