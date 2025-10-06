Cartelloni pubblicitari la battaglia di FdI | Stop ai divieti su campagne sessiste e omofobe
Fratelli d’Italia ha depositato un emendamento al disegno di legge Concorrenza che punta a eliminare il divieto, oggi in vigore, di affiggere messaggi sessisti, omofobi o lesivi della dignità delle persone su strade, veicoli e mezzi pubblici. A firmarlo sono due nomi di peso del partito di Giorgia Meloni: il capogruppo al Senato Lucio Malan e l’ex sindaco di Catania Salvo Pogliese. L’iniziativa, formalmente intitolata “Modifica al codice della strada”, non riguarda la sicurezza stradale né interventi su viabilità e trasporti, come sottolinea il quotidiano Domani. L’obiettivo dichiarato è invece cancellare tre commi introdotti nel 2021 con un emendamento al decreto Infrastrutture e Trasporti, approvato durante il governo Draghi. 🔗 Leggi su Open.online
