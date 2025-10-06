Carpi - Perugia 2-0 | Un bel Carpi espugna finalmente il Cabassi

Quasi sette mesi dopo, per la precisione 212 giorni dopo e 7 gare, 4 pari e 3 sconfitte, il Carpi torna a festeggiare un successo casalingo. Lo scorso 7 marzo fu battuta la Vis Pesaro (2-1), stavolta i biancorossi hanno ripetuto il 2-0 di un anno fa (settembre '24) a spese del Perugia, apparso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

#SerieC gr.B Juventus NextGen-Ravenna 2-4 Carpi-Perugia 2-0 Forlì-Guidonia 1-0 Gubbio-Pontedera 1-1 league table (top5) 1? Arezzo 21 2? Ravenna 21 3? Ascoli 20 4? Sambenedettese 14 5? Ternana 13 #calcio #football - X Vai su X

Carpi-Perugia 2-0: i gol "a km 0" di Rossini e Casarini regalano la prima vittoria al Cabassi Vai su Facebook

