Caro-vita salari fermi e declino industriale | l’Italia ha perso vent’anni tra retorica e rendita

Ilprimatonazionale.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 6 ott – L’Italia degli ultimi ventanni è diventata quasi la metà più cara. Secondo l’IPCA di Eurosta t, ciò che nel 2004 costava 100 euro oggi ne vale 149. Fino al 2021 i rincari erano contenuti (+28% in 17 anni), ma il 2022 ha segnato un punto di svolta: +11%, seguito da +8% nel 2023 e +2% nel 2024 — quasi metà dell’inflazione accumulata in due decenni si è concentrata in tre anni. Salari stagnanti e illusioni di ripresa. A fare da detonatore è stata l’energia: nel 2022 la voce “ abitazione, acqua, elettricità e gas ” è cresciuta del 53% in un anno, portando a un +99% complessivo rispetto al 2004. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

caro vita salari fermi e declino industriale l8217italia ha perso vent8217anni tra retorica e rendita

© Ilprimatonazionale.it - Caro-vita, salari fermi e declino industriale: l’Italia ha perso vent’anni tra retorica e rendita

In questa notizia si parla di: caro - vita

A Milano occupata la piscina Argelati “contro il caro vita e la privatizzazione del patrimonio pubblico”

Nel calcio femminile la vita dei tifosi è migliore: bus gratuiti, bottigliette d’acqua negli stadi e niente caro biglietti

Dibattito sul caro spiagge. I balneari non ci stanno: "Salito il costo della vita"

Marattin,Salari fermi da 30anni.Serve legge su welfare aziendale - I salari sono gli stessi di 30 anni fa, ecco perché da noi il populismo attecchisce di più. Si legge su ansa.it

Salari fermi, l’inflazione li schiaccia - I dati dell’Istat indicano anche per luglio una variazione nulla delle ... ilsecoloxix.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Caro Vita Salari Fermi