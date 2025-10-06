Caro-vita salari fermi e declino industriale | l’Italia ha perso vent’anni tra retorica e rendita

Roma, 6 ott – L’Italia degli ultimi vent’anni è diventata quasi la metà più cara. Secondo l’IPCA di Eurosta t, ciò che nel 2004 costava 100 euro oggi ne vale 149. Fino al 2021 i rincari erano contenuti (+28% in 17 anni), ma il 2022 ha segnato un punto di svolta: +11%, seguito da +8% nel 2023 e +2% nel 2024 — quasi metà dell’inflazione accumulata in due decenni si è concentrata in tre anni. Salari stagnanti e illusioni di ripresa. A fare da detonatore è stata l’energia: nel 2022 la voce “ abitazione, acqua, elettricità e gas ” è cresciuta del 53% in un anno, portando a un +99% complessivo rispetto al 2004. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

