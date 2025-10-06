Caro Tridico ha fatto una campagna da ridere
Caro Pasquale Tridico, caro candidato alla presidenza della Calabria, le invio questa cartolina per farle i complimenti: lei ha vinto. Nel momento in cui scrivo, per la verità, non so se abbia vinto le elezioni. Ma di sicuro ha vinto la campagna elettorale. Mai nessuno, infatti, è riuscito a farci divertire come lei. Ha cominciato con un manifesto elettorale che diceva: «La destra ha paura perché sanno.» riuscendo a mettere insieme due errori (il verbo e l’accento) in sei parole. Poi ha dimostrato di avere contezza della Regione che si è candidato a governare a tal punto da non conoscere il numero delle province (ha detto tre, ma sono cinque) né il nome delle città (Bagnaro Calabro anziché Bagnara Calabra) né i suoi siti culturali (dov’è la grotta del Romito? Mah. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: caro - tridico
Caro prof. Tridico, glielo chiedo da calabrese a calabrese: ma lei è pazzo?
Caro Pasquale Tridico ieri vedere tutta quella gente nella piazza del mio Comune, Crosia, mi ha emozionato. Sei uno di noi, sei come noi, sei figlio di questa terra, e come noi puoi capire e sentire i nostri valori, le nostre idee, i nostri progetti, i nostri sogni. Non Vai su Facebook
Calabria, Straface: “Pasquale Tridico solo aprendo la bocca ha fatto più danni di Attila” - Qui è il suo candidato che in poche settimane è diventato un personaggio da commedia all’italiana”. Riporta strettoweb.com
Tridico contro Occhiuto: «La sua agenda dei sogni è la prova che in 4 anni non ha fatto nulla» - Duro affondo del candidato presidente progressista: «In 4 anni nessun progetto realizzato, solo promesse. Riporta cosenzachannel.it