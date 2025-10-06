Carnival at the end of days di terry gilliam non verrà mai pubblicato

Il progetto cinematografico di Terry Gilliam e le sfide del cinema indipendente. Il regista Terry Gilliam, all’età di 84 anni, aveva pianificato di concludere la propria carriera con l’ultimo lungometraggio intitolato Carnival at the End of Days. Questo film avrebbe visto la partecipazione di un cast di grande rilievo, includendo attori come Johnny Depp, Jeff Bridges, Adam Driver, Jason Momoa, oltre a Tom Waits, Asa Butterfield e Emma Laird. Il progetto è stato cancellato pochi mesi prima dell’inizio delle riprese a causa di problemi legati al finanziamento. La dichiarazione ufficiale del regista sul futuro del film è stata categorica: “ Non credo proprio che questo film si farà. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

