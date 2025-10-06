Carnival at the end of days di terry gilliam non verrà mai pubblicato
Il progetto cinematografico di Terry Gilliam e le sfide del cinema indipendente. Il regista Terry Gilliam, all’età di 84 anni, aveva pianificato di concludere la propria carriera con l’ultimo lungometraggio intitolato Carnival at the End of Days. Questo film avrebbe visto la partecipazione di un cast di grande rilievo, includendo attori come Johnny Depp, Jeff Bridges, Adam Driver, Jason Momoa, oltre a Tom Waits, Asa Butterfield e Emma Laird. Il progetto è stato cancellato pochi mesi prima dell’inizio delle riprese a causa di problemi legati al finanziamento. La dichiarazione ufficiale del regista sul futuro del film è stata categorica: “ Non credo proprio che questo film si farà. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: carnival - days
Terry Gilliam afferma che Carnival at the End of Days non vedrà mai la luce
Il regista era al lavoro su Carnival at the End of Days, progetto a cui erano collegati nomi quali Depp, Jeff Bridges, Adam Driver e Jason Momoa Vai su Facebook
Carnival at the End of Days non si farà, Terry Gilliam rinuncia al film - Sembra proprio che resterà L'uomo che uccise Don Chisciotte l'ultimo film di Terry Gilliam, almeno per un po'. Segnala ciakmagazine.it
The Carnival at the End of the Days, Johnny Depp sarà Satana nel film di Terry Gilliam - Il regista: “Dio decide di distruggere l’umanità e l’unico che cerca di salvarci è Satana” Johnny Depp (FOTO) ... Da tg24.sky.it