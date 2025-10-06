Carmine Pacente lascia Azione e va nel gruppo misto a Palazzo Marino

A sorpresa (ma non troppo), Carmine Pacente ha lasciato Azione e il gruppo dei Riformisti e “traslocherà” nel gruppo misto in consiglio comunale a Milano, restando nell'ambito della maggioranza. Lo ha annunciato lui stesso lunedì 6 ottobre in aula. I rapporti con Azione non erano “idilliaci” da. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Carmine Pacente. . Festa nazionale della repubblica di Korea, col Console Generale, ambasciatore Choi, il sottosegretario Cattaneo, i vertici dell'arma dei Carabinieri e i Consoli generali di altri Paesi Vai su Facebook

Milano, consigliere comunale Pacente lascia Azione e entra nel Misto - (askanews) – “La scorsa settimana abbiamo discusso e votato una delibera complessa sulla vicenda di San Siro in cui ho assunto una posizione derivante da un mio personale convincimento ... Riporta askanews.it