Carmela trovata senza vita all’ottavo mese di gravidanza poi la scoperta shock | Vigilessa morta così

Il sole era sorto da poco, proiettando una luce ancora incerta sulle finestre chiuse. Dentro, in un'abitazione che di lì a poche settimane avrebbe risuonato di nuove e gioiose presenze, si consumava invece un dramma silenzioso e inaccettabile. Una giovane donna di appena trent'anni, il cui ventre custodiva da otto mesi la promessa di una vita, era arrivata all'ultimo, disperato bivio. Il suo dolore interiore, invisibile agli occhi di tutti e forse inconfessabile, aveva superato ogni forza e ogni speranza. In un istante, la luce di una vita e di quella che stava per nascerne si è spenta per sempre, lasciando dietro di sé solo un'eco di sgomento e un'indicibile, straziante domanda: cosa può aver spinto un cuore, così prossimo alla pienezza, a cedere a un vuoto così assoluto? Dolore per la morte di Carmela Cipro.

