Inter News 24 Carlos Augusto Inter, le ultime sul ruolo dell’esterno brasiliano con Chivu dopo l’inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Carlos Augusto, difensore dell’ Inter, è uno dei nuovi volti del Brasile che si è radunato oggi a Seoul in vista delle due amichevoli contro Corea del Sud e Giappone. L’ex giocatore del Monza si è unito ai compagni di squadra della Serie A e altri rappresentanti delle principali leghe europee, come Vinicius Junior e Rodrygo, che militano nel Real Madrid. Dopo il lungo viaggio verso la capitale coreana, la squadra è arrivata in mattinata e ha subito cominciato con un’attività di recupero nella palestra dell’hotel per combattere la fatica del viaggio e adattarsi al fuso orario. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Carlos Augusto Inter, il difensore arrivato nel ritiro del Brasile: il programma