Carlo Verdone riceve la laurea honoris causa in Medicina a Bari | Curo l’umore sono un antidepressivo vivo

Il camice bianco non è mai stato solo un costume di scena per Carlo Verdone. Ieri, 5 ottobre 2025, il celebre attore e regista romano ha ricevuto la laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia dall’Università di Bari “Aldo Moro”, un riconoscimento che suggella un legame profondo e autentico con il mondo medico che attraversa tutta la sua vita e carriera. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio al Teatro Petruzzelli di Bari, in occasione dell’inaugurazione del 127esimo congresso nazionale della Sic, la Società italiana di Chirurgia, che ha promosso l’iniziativa. A conferire il riconoscimento è stato il neo rettore dell’Università di Bari, Roberto Bellotti, di fronte a una platea gremita di medici, studenti e appassionati di cinema. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Università di Bari: laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia a Carlo Verdone Lectio magistralis: un medico mancato fino a ieri
