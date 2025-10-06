Carlo Verdone riceve la laurea ad honorem | Medico mancato

Carlo Verdone non smette mai di sorprendere. Il regista e attore romano ha ricevuto la laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia dall’Università di Bari “Aldo Moro”. Un riconoscimento speciale, diverso dai tanti premi conquistati nella sua carriera, che nasce dal legame profondo che da sempre coltiva con il mondo medico, al punto da definirsi “ un medico mancato ”. Con un sorriso e un filo di emozione, Verdone ha ritirato il titolo davanti a una platea gremita, trasformando la cerimonia in un momento di cultura e partecipazione collettiva. Carlo Verdone riceve la laurea ad Honorem in medicina. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Carlo Verdone riceve la laurea ad honorem: “Medico mancato”

Università di Bari: laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia a Carlo Verdone Lectio magistralis: un medico mancato fino a ieri

Carlo Verdone: “Al debutto alla regia non sbagliai nulla, ma la sera prima pensai che il film fosse saltato”

Carlo Verdone chiude l'Arena di Tor Bella Monaca con "Borotalco"

LAUREA Carlo Verdone riceve la laurea honoris causa in Medicina dall’Università di Bari - Conferita per la capacità di essere un testimonial unico nella promozione della prevenzione e della salute pubblica ... Da statoquotidiano.it

Carlo Verdone riceve la laurea honoris causa in Medicina a Bari: “Curo l’umore, sono un antidepressivo vivo” - Ieri, 5 ottobre 2025, il celebre attore e regista romano ha ricevuto la laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia dall’U ... Lo riporta msn.com