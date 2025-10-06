Carlo Verdone dottore Honoris Causa per il suo contributo al cinema scientifico

L’attore e regista romano Carlo Verdone è stato insignito della laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” a margine del congresso della Società Italiana di Chirurgia (SIC). Il riconoscimento, conferito dal Rettore Roberto Belotti in una cerimonia affollata, celebra il “contributo alla divulgazione scientifica attraverso il cinema” di Verdone, da sempre legato al mondo medico nei suoi personaggi, dal pediatra Goffredo Liguori di Manuale d’amore al chirurgo Umberto Gastaldi di Si vive una volta sola. Il legame con il camice bianco, dunque, non è più solo una fortunata coincidenza cinematografica. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Carlo Verdone dottore “Honoris Causa” per il suo contributo al cinema scientifico

In questa notizia si parla di: carlo - verdone

Università di Bari: laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia a Carlo Verdone Lectio magistralis: un medico mancato fino a ieri

Carlo Verdone: “Al debutto alla regia non sbagliai nulla, ma la sera prima pensai che il film fosse saltato”

Carlo Verdone chiude l'Arena di Tor Bella Monaca con "Borotalco"

A Carlo #Verdone laurea ad honorem in Medicina da UniBa. “Un testimonial nella promozione della prevenzione” - X Vai su X

Laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia a Carlo Verdone. A conferire il riconoscimento all'attore noto "ipocondriaco" e con una passione spiccata per la materia è stato il rettore Roberto Bellotti dell'Università degli studi di Bari. Il titolo accademico gli è st Vai su Facebook

Carlo Verdone riceve la laurea honoris causa in Medicina: «Non salvo vite, ma posso curare l’umore. Diciamo che sono un antidepressivo vivo privo di effetti collaterali» - L’attore è stato premiato per il suo «approccio compassionevole e clinico alla medicina» che assieme alla «sua celebrità e alle sue capacità comunicative» lo hanno reso un «testimonial competente e un ... Scrive vanityfair.it

Verdone, dottore in Medicina a Bari: «Il mio cinema un ansiolitico naturali» - È senza trovare né l’attore né i suoi relatori che si è aperta la cerimonia di conferimento della ... Come scrive quotidianodipuglia.it