Carlo Monguzzi espone la bandiera della Palestina in Consiglio comunale | Stop ai rapporti con Tel Aviv

Milanotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al centro dell'aula, con la bandiera della Palestina aperta, esposta davanti ai consiglieri. Questo il gesto di protesta del consigliere dei Verdi, Carlo Monguzzi, in apertura del Consiglio comunale di oggi, lunedì 6 ottobre. Il gestoIl breve momento di manifestazione di Monguzzi, che nei giorni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: carlo - monguzzi

Sala indagato, le reazioni della politica milanese e romana. Carlo Monguzzi: “Peggio di Tangentopoli, il sindaco chiarisca o se ne vada”

Carlo Monguzzi sulla delibera per San Siro: “Un attacco alla democrazia, resa totale della giunta alle squadre”

San Siro, Carlo Monguzzi si dimette da presidente della commissione Ambiente

carlo monguzzi espone bandieraCarlo Monguzzi espone la bandiera della Palestina in Consiglio comunale: "Stop ai rapporti con Tel Aviv" - Questo il gesto di protesta del consigliere dei Verdi, Carlo Monguzzi, in apertura del Consiglio comunale ... Scrive milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Carlo Monguzzi Espone Bandiera