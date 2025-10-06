Cari Albanese & Co Il vero problema sono i palestinesi
Occorre dire la verità, soprattutto quando è spiacevole, urticante, opposta al «politically correct». In Italia e in Europa la piazza è sempre pronta a gridare «Free Palestine», con slogan ripetuti come un disco rotto, secondo un rito che fa di Francesca Albanese (e tutti quelli che la pensano come lei) figure di riferimento. Ma la verità che pochi osano dire — e che tutti gli addetti ai lavori seri conoscono — è che il problema principale sta dentro la politica palestinese, dentro il popolo palestinese: divisioni, violenze e l'incapacità totale, ripetuta e criminale di costruire una classe dirigente orientata alla pace. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: cari - albanese
Il sindaco piddino di Reggio Emilia premia l'esimia propal Francesca Albanese, quella che "Ham@s ha fatto anche cose buone" e si prende una marea di insulti dai sinistrati in sala oltre agli sberleffi della stessa premianda. La ragione? Ha osato chiedere il ril Vai su Facebook
Cari Albanese & co. il dramma dei palestinesi viene dai paesi arabi - In Italia e in Europa la piazza è sempre pronta a gridare «Free Palestine», con slogan ripetuti come un disco rotto, secondo un rito che fa di Francesca Albanese (e tutti quelli che la pensano come ... iltempo.it scrive