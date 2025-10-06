Occorre dire la verità, soprattutto quando è spiacevole, urticante, opposta al «politically correct». In Italia e in Europa la piazza è sempre pronta a gridare «Free Palestine», con slogan ripetuti come un disco rotto, secondo un rito che fa di Francesca Albanese (e tutti quelli che la pensano come lei) figure di riferimento. Ma la verità che pochi osano dire — e che tutti gli addetti ai lavori seri conoscono — è che il problema principale sta dentro la politica palestinese, dentro il popolo palestinese: divisioni, violenze e l'incapacità totale, ripetuta e criminale di costruire una classe dirigente orientata alla pace. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cari Albanese & Co. Il vero problema sono i palestinesi