Caressa | Bonny è strepitoso in una partita ha fatto quanto Taremi
Inter News 24 Le parole di Fabio Caressa, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Fabio Caressa, noto giornalista sportivo, è intervenuto durante Sky Calcio Club per commentare la vittoria dell’ Inter contro la Cremonese in Serie A. Caressa ha elogiato il lavoro di Cristian Chivu, sottolineando i progressi della squadra nerazzurra. Secondo il giornalista, l’Inter di Chivu sta mostrando una grande solidità e determinazione, riuscendo a mantenere un gioco efficace e coerente nonostante le difficoltà iniziali della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com
Caressa: "Ho accennato a delle crepe nell'Inter e mi sono chiesto se non fossero piuttosto i rumori tipici di quando si riorganizza qualcosa. Dopo aver visto l'ottima prova contro il Cagliari, ho la sensazione che si tratti proprio di questo: un processo di stabilizza