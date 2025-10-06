Inter News 24 Le parole di Fabio Caressa, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Fabio Caressa, noto giornalista sportivo, è intervenuto durante Sky Calcio Club per commentare la vittoria dell’ Inter contro la Cremonese in Serie A. Caressa ha elogiato il lavoro di Cristian Chivu, sottolineando i progressi della squadra nerazzurra. Secondo il giornalista, l’Inter di Chivu sta mostrando una grande solidità e determinazione, riuscendo a mantenere un gioco efficace e coerente nonostante le difficoltà iniziali della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Caressa: «Bonny è strepitoso, in una partita ha fatto quanto Taremi»