La Spezia, 6 ottobre 2025 – Il sindacato della Polizia penitenziaria Osapp, denuncia l’aggressione di un agente da parte di un detenuto di origine nordafricana con un violentissimo pugno al volto che lo ha fatto cadere rovinosamente a terra". E’ accaduto nel carcere di La Spezia. La nota sindacale continua: "Il collega è stato trasportato d'urgenza al Pronto soccorso dell'Ospedale di La Spezia, con un ematoma evidente alla zona frontale e all'occhio destro". Il segretario regionale dell'Osapp, Rocco Meli, dichiara: ''È inaccettabile che, ancora una volta, a farne le spese siano solo e soltanto gli agenti della Polizia penitenziaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carcere di La Spezia, la denuncia dell’Osapp: “Violenta aggressione contro un agente”