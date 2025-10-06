Carbini propone le Zone economiche speciali per aree montane e centri spopolati
La sfida dell'isolamento economico è uno dei temi portato nel dibattito della campagna elettorale da Francesco Carbini, candidato nella lista Casa Riformista Giani Presidente. “I Comuni montani e i centri storici di molte aree interne della Toscana rappresentano il cuore storico, paesaggistico e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Carbini, in vista delle Regionali, chiede una valorizzazione dei borghi - “È necessario trasformare la Legge Toscana Diffusa in un piano d’azione concreto e integrato, capace di creare vere opportunità per chi vive e lavora in queste aree”. Da msn.com