Carbini in vista delle Regionali chiede una valorizzazione dei borghi
Arezzo, 06 ottobre 2025 – "I nostri borghi non sono fatti solo di pietre e panorami, ma di persone, di storie e di futuro. Un futuro che, purtroppo, stiamo perdendo." Così Francesco Carbini, valdarnese di San Giovanni, candidato per Casa Riformista nel collegio di Arezzo alle elezioni regionali della Toscana, lancia la sua riflessione sul destino dei piccoli centri e sulle politiche necessarie per contrastarne l'abbandono. Per Carbini "non basta richiamarsi al turismo per spezzare l'isolamento dei borghi. È necessario trasformare la Legge Toscana Diffusa in un piano d'azione concreto e integrato, capace di creare vere opportunità per chi vive e lavora in queste aree".
Regionali 2025, Carbini: "Alla Fondazione Rosselli assieme al suo Presidente Valdo Spini" - Francesco Carbini: "Oggi alla Fondazione Rosselli assieme al suo Presidente Valdo Spini, figura di spicco della politica italiana e testimone costante di impegno civile e democratico, già Ministro e s ...