Carabinieri usano il taser per sedare una lite in famiglia | muore un 35enne

6 ott 2025

Un uomo di 35 anni è morto a Napoli oggi, lunedì 6 ottobre, dopo essere stato colpito da una scarica del taser. Secondo quanto ricostruito, i carabinieri hanno usato il dispositivo per bloccarlo dopo una serie di tentativi andati a vuoto. La lite in famiglia e l'intervento dei carabinieri: cosa è. 🔗 Leggi su Today.it

