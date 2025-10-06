Carabinieri usano il taser per sedare una lite in famiglia | muore un 35enne

Un uomo di 35 anni è morto a Napoli oggi, lunedì 6 ottobre, dopo essere stato colpito da una scarica del taser. Secondo quanto ricostruito, i carabinieri hanno usato il dispositivo per bloccarlo dopo una serie di tentativi andati a vuoto. La lite in famiglia e l'intervento dei carabinieri: cosa è. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: carabinieri - usano

Follia dopo la lite nei pressi del bar, ubriaco si sdraia in mezzo alla strada: i Carabinieri usano lo spray al peperoncino

Panico al pronto soccorso, cinque feriti e danni: i carabinieri usano il taser

Carabinieri usano il taser durante un'aggressione in strada: uomo di 57 anni muore in ambulanza. Aperta un'inchiesta

Milano: scene di guerra in stazione centrale, agenti di polizia e carabinieri attaccati da decine di manifestanti con ogni tipo di oggetto, ora addirittura usano gli idranti antincendio contro gli agenti; una situazione vergognosa per l’Italia, una situazione vergogno - X Vai su X

USANO NOMI E FOTO DI VERI CARABINIERI: LA TRUFFA IN FRIULI VENEZIA GIULIA. L’ARMA DICE CHE I SUOI UFFICIALI NON CHIEDONO MAI SOLDI, NOI PUBBLICHIAMO LE PROVE DEL CONTRARIO. QUINDI DA CHE PULPITO VIENE LA PREDICA? Vai su Facebook

Carabinieri usano il taser per sedare una lite in famiglia: muore un 35enne - Un uomo di 35 anni è morto a Napoli oggi, lunedì 6 ottobre, dopo essere stato colpito da una scarica del taser. Si legge su today.it

Carabinieri usano il taser durante un'aggressione in strada: Giampaolo Demartis muore in ambulanza, aveva 57 anni. Aperta un'inchiesta - Dramma Olbia, nella tarda serata di sabato in pieno centro città: un uomo di 57 anni della provincia di Sassari è morto per un malore dopo che i carabinieri erano intervenuto con il taser. corriereadriatico.it scrive