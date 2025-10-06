Carabinieri | il sottotenente Raffaele Dente nuovo comandante del Norm di Fasano

FASANO - Cambio al vertice del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Fasano. Il nuovo comandante è il sottotenente Raffaele Dente. L’ufficiale, 35 anni, di origine salernitana, ha intrapreso la carriera nell’Arma nel 2016 quale allievo maresciallo.Al termine del corso triennale di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

