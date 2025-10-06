Carabinieri a tappeto tra feste e sagre | una denuncia e due fogli di via

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalità comune e predatoria promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, finalizzata a implementare il monitoraggio del territorio, con particolare attenzione alle aree più sensibili. Nel fine settimana, anche in occasione di numerosi eventi locali (tra cui la “Macenata” di Paternopoli, la Festa Medievale di Cassano Irpino e i festeggiamenti in onore di San Francesco a Folloni), la Compagnia Carabinieri di Montella ha predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni dell’Alta Irpinia, volto a prevenire e contrastare reati in materia di sicurezza stradale e ordine pubblico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Carabinieri a tappeto tra feste e sagre: una denuncia e due fogli di via

In questa notizia si parla di: carabinieri - tappeto

Avellino, controlli a tappeto dei Carabinieri: denunce per guida in stato alterato e maltrattamento di animali

Acireale, controlli a tappeto dei carabinieri: lotta allo spaccio e ispezioni nei locali pubblici

Catania: controlli a tappeto dei carabinieri tra il Centro Storico e il Lungomare Ognina

Mirabella Eclano, controlli a tappeto dei Carabinieri: denunce, sequestri e droga nascosta Vai su Facebook

#Spoleto: #cadavere a #pezzi in un #sacco. #Indagini a #tappeto https://umbriaon.it/spoleto-cadavere-a-pezzi-in-un-sacco-indagini-a-tappeto/… #Umbria #carabinieri #morto #inchiesta - X Vai su X

Controlli a tappeto alle feste patronali di Piedimonte, Maletto e Maniace: denunce e sanzioni - Randazzo, controlli dei Carabinieri durante feste e sagre a Piedimonte, Maletto e Maniace: denunce, sequestri e sanzioni per oltre 10. corrieretneo.it scrive

Controlli dei Carabinieri per la sicurezza tra Feste patronali e sagre - I Carabinieri della Compagnia di Randazzo, in linea con le direttive del Comando Provinciale di Catania, hanno intensificato i servizi ... Scrive 98zero.com