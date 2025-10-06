La sconfitta del centrosinistra in Calabria non è una casualità, ma la conseguenza di una rotta sbagliata, testarda, ostinatamente scollegata dal Paese reale. Non si tratta solo di una battaglia elettorale persa, ma di un’intera visione del mondo che non funziona più. Una sinistra che si specchia nelle proprie piazze, che cerca consenso nella rabbia e nella denuncia, che confonde la protesta per partecipazione e l’estremismo per coerenza, non è più in grado di rappresentare nessuno. Da mesi si ripete la stessa scena: bandiere, cori, cartelli, e la convinzione di essere “dalla parte giusta”. Ma quelle piazze per Gaza non sono luoghi di pace — sono piazze oggettivamente estremiste, dove si grida contro Israele, si giustifica il terrorismo e si legittimano atti di violenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Cara sinistra, inneggiare ad Hamas non porta in paradiso. E nemmeno al governo