captain marvel guida il team dei guardiani della galassia nella guerra imperiale

Jumptheshark.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il panorama dei Guardiani della Galassia si sta evolvendo con l’introduzione di una nuova leadership e un roster rafforzato, in risposta alle recenti turbolenze nello spazio. La riorganizzazione del team avviene in un momento critico, caratterizzato da destabilizzazioni politiche e militari nel cosmo, che richiedono una strategia più potente e coordinata. la rinascita dei guardiani della galassia. una squadra potenziata sotto il comando di captain marvel. Nel contesto dell’evento epocale Imperial War, i Guardiani della Galassia vengono sottoposti a una profonda trasformazione. La leader designata è Captain Marvel, che assume il comando per rafforzare la difesa della galassia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

