Capodanno 2026 | pubblicato l’avviso per raccogliere progetti di spettacolo

Il Comune di Parma ha pubblicato l’avviso per la presentazione di proposte progettuali relative allo spettacolo che si terrà a Parma nella serata tra il 31 dicembre 2025 e il 1°gennaio 2026. Come da tradizione, l’organizzazione di un evento per festeggiare l’arrivo del nuovo anno ha l'obiettivo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: capodanno - pubblicato

Vi informiamo che domani verrà pubblicato sul sito del Club il programma del raduno di Capodanno 2026 in Campania. Terminato il periodo di prelazione riservato ai vecchi soci restano solo 12 posti disponibili quindi, se volete unirvi a noi, vi consigliamo di fa Vai su Facebook

Multato per aver pubblicato sui social i video dei botti di Capodanno - Per festeggiare il Capodanno sarebbe sceso in strada per poi, nei dintorni di piazza San Cassiano, a Biella, accendere un grosso petardo, pubblicando il video sui social. Lo riporta rainews.it

Tra storia e calcio: Pisa è già nel 2026. Moreo e Canestrelli protagonisti a “Capodanno” - Una celebrazione istituita dalla Repubblica di Pisa nel X secolo, che vedeva il ... Riporta gianlucadimarzio.com