Capodanno 2026 | pubblicato l’avviso per raccogliere progetti di spettacolo

Il Comune di Parma ha pubblicato l’avviso per la presentazione di proposte progettuali relative allo spettacolo che si terrà a Parma nella serata tra il 31 dicembre 2025 e il 1°gennaio 2026. Come da tradizione, l’organizzazione di un evento per festeggiare l’arrivo del nuovo anno ha l'obiettivo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

