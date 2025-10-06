Capodanno 2026 chi canterà al Politeama? Il Comune pubblica l' avviso per gli artisti

Dopo aver ingaggiato Elodie e Biagio Antonacci per le ultime due serate di San Silvestro al Politeama, a Palermo, il Comune apre la ricerca dell'artista per il Capodanno 2026. L'ufficio Teatri, spettacoli e coordinamento eventi, guidato da Gaspare Simeti, ha infatti pubblicato oggi l'avviso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

