Capezzone spiana Virzì e De Rita | Ah sì erano contenti in auto E i preti?
Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè affronta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Il direttore editoriale di Libero torna sulla manifestazione di sabato e di fatto punge il regista Virzì che in un'intervista sostiene di aver visto persone bloccate nel traffico per nulla infastidite dal fatto di non poter circolare, anzi.. Poi, sempre Capezzone, si sofferma su Silvia Salis che ha proposto un "ministero per il futuro". Una scelta, a suo dire, ormai superata e poco efficace. Occhio poi a De Rita: in piazza a Roma? Per lui c'erano solo preti. Qui di seguito la rassegna completa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: capezzone - spiana
Daniele Capezzone nel suo Occhio al Caffè, la rassegna scorrettissima di #Libero, mette a fuoco i principali temi sui quotidiani nazionali - X Vai su X
Ecco la prima di oggi di Libero Commento. I grillini che vogliono la censura contro Giletti (e Capezzone) Vai su Facebook
Roccaraso, Capezzone contro il "colpo di genio" di Serri: "Reddito di..." - Da una domenica all'altra lo scenario è cambiato ma di Roccaraso, la località abruzzese presa d'assalto sette giorni fa da chi sperava in una piacevole giornata sulla neve e andata in tilt per il ... Da iltempo.it