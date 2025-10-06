Duello infuocato negli studi di Omnibus su La7 tra Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero, e Luca Telese, conduttore di In Onda. Il confronto nasce sul tema della Flotilla e sul collegamento con Benedetta Scuderi (Avs), appena rientrata da Israele. Capezzone apre con toni pacati ma subito affilati: "Bentornata, sono contento che sia tornata e stia bene, anche grazie al governo italiano." Poi affonda: "No, ci sono due cose onorevole che non funzionano proprio. La prima è questa, nessuno sale su un aereo a sua insaputa e contro la sua volontà. Il fatto è che quattro parlamentari sono andati via e avete mollato i vostri compagni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Capezzone demolisce Telese: "Fascista rosso". Gaia Tortora dà il colpo di grazia: "Non si fa"