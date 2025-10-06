Capello su Italia-Israele | Giocare serve per questo motivo Ammiro molto Gattuso su…

Italia-Israele, Capello: «Si deve giocare. Gattuso ha avuto coraggio» Il match Italia-Israele continua a far discutere non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per le implicazioni che lo circondano. A prendere posizione è stato Fabio Capello, uno dei volti più autorevoli del calcio italiano, che ha commentato la situazione ai microfoni di Radio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

capello italia israele giocareCapello: "Contro Israele si deve giocare. Gattuso? Coraggioso, non come chi molla a metà percorso" - Raggiunto dai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 Fabio Capello ha detto la sua sulla sfida dell'Italia contro Israele: "Sì,. Da tuttomercatoweb.com

