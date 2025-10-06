Capello sorpreso da Chivu | Porterà l’Inter a raggiungere grandi traguardi su di lui ho sempre detto una cosa

Inter News 24 Capello ha tanta fiducia in Chivu. Per lui, il tecnico dell’Inter può rivelarsi una grande sorpresa in questa Serie A. Fabio Capello, storico allenatore ed ex tecnico di grandi squadre, ha ribadito la sua stima per Cristian Chivu, attuale guida dell’ Inter. Capello ha avuto modo di lavorare con il tecnico rumeno durante il suo periodo da giocatore, ed è convinto delle sue qualità da allenatore. In un’intervista a Radio Anch’io Lo Sport, l’ex allenatore ha parlato positivamente del lavoro di Chivu alla guida dei nerazzurri, sottolineando come il tecnico stia portando la squadra a risultati concreti e duraturi. 🔗 Leggi su Internews24.com

