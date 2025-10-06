Capello sorpreso da Chivu | Porterà l’Inter a raggiungere grandi traguardi su di lui ho sempre detto una cosa
Inter News 24 Capello ha tanta fiducia in Chivu. Per lui, il tecnico dell’Inter può rivelarsi una grande sorpresa in questa Serie A. Fabio Capello, storico allenatore ed ex tecnico di grandi squadre, ha ribadito la sua stima per Cristian Chivu, attuale guida dell’ Inter. Capello ha avuto modo di lavorare con il tecnico rumeno durante il suo periodo da giocatore, ed è convinto delle sue qualità da allenatore. In un’intervista a Radio Anch’io Lo Sport, l’ex allenatore ha parlato positivamente del lavoro di Chivu alla guida dei nerazzurri, sottolineando come il tecnico stia portando la squadra a risultati concreti e duraturi. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: capello - sorpreso
Capello: «Pio Esposito mi ha sorpreso. Non lo conoscevo, ma ha un controllo di palla notevole: per i centrocampisti è fondamentale avere un centravanti che sappia sia andare in profondità sia venire incontro. Ha dimostrato di essere all’altezza della Champio Vai su Facebook
Kim Kardashian, con i capelli corti alla Paris Fashion Week ha sorpreso tutti proprio grazie al pixie cut ispirato alla momager più famosa del mondo. La sua - X Vai su X
Capello analizza la Juventus: «Vive di folate, ma i nuovi acquisti non vanno bocciati. Ecco quale giocatore manca ai bianconeri» - Capello, ex allenatore della Juve, ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato del momento vissuto dai bianconeri. Come scrive juventusnews24.com